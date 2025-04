Schläge, Bisse, Blut und Verletzte: So brutal lief das Osterwochenende für die Dresdner Bundespolizei

Die Bundespolizei war am Osterwochenende auch in verschiedenen Zügen im Einsatz. (Archivbild) © Daniel Karmann/dpa

Direkt am Morgen des Karfreitags ging es los: Ein 36-jähriger Tscheche wurde bei einer Fahrkartenkontrolle im Eurocity von Prag nach Dresden aggressiv und griff den Zugbegleiter tätlich an. Dieser blieb zwar unverletzt, erstattete aber trotzdem Anzeige.

Der eigentlich stille Feiertag blieb am Wiener Platz alles andere als ruhig, als eine 41-Jährige gleich mehrere Personen attackierte. Die Deutsche schlug dabei einer Frau (30) auf den Kopf, trat einen 51-Jährigen und warf eine Flasche. Die Betrunkene wurde vorläufig festgenommen und an die Landespolizei Sachsen übergeben.

In der darauffolgenden Nacht schlugen zwei Jugendliche (18) in der S-Bahn von Pirna in Richtung Dresden gemeinsam gegen 1.10 Uhr auf Fahrgäste ein. Insgesamt gab es dabei drei Verletzte - einen 43-jährigen Mann und zwei Teenager (17 und 19). Eines der Opfer musste mit einer Gesichtsverletzung ins Krankenhaus. Die deutschen Täter machten sich zunächst aus dem Staub, stellten sich später allerdings der Polizei.

Am Abend des Ostersamstags eilte die Bundespolizei zum Vorplatz des Dresdner Hauptbahnhofs. Dort war es gegen 23 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.