Schwer bewaffnete Polizei sorgt für Aufsehen in Tolkewitz: Was war da los?

Dresden - Ein Großaufgebot der Polizei sorgte am Dienstagabend in Tolkewitz für Aufsehen und verunsicherte Anwohner. Doch was steckte hinter dem Einsatz? TAG24 hat nachgehakt.

Am Altenberger Platz rückten mehrere Polizeibeamte an. © privat

Auf Aufnahmen eines Anwohners, der TAG24 Videomaterial zur Verfügung stellte, ist zu sehen, wie sich mehrere schwer ausgerüstete Polizeibeamte auf dem Altenberger Platz versammelten.

Die Einsatzkräfte trugen dabei unter anderem Langwaffen und Schutzausrüstung.

Wie die Polizei Dresden auf TAG24-Anfrage mitteilte, waren die Beamten gegen 21.24 Uhr wegen vermeintlicher Explosionsgeräusche alarmiert worden.

Aufgrund der zunächst unklaren Lage rüsteten sich die Einsatzkräfte entsprechend aus und bereiteten sich auf einen möglichen gefährlichen Einsatz vor.

Vor Ort stellte sich die Situation jedoch deutlich weniger dramatisch dar als zunächst angenommen.