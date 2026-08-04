Fremder verfolgt Familie und streicht Kind durchs Haar: Seine Erklärung dafür sorgt für Kopfschütteln

Dresden - Schon wieder ein ungewöhnlicher Vorfall am Dresdner Hauptbahnhof! Am Montagabend hat ein Unbekannter eine junge Familie verfolgt und bedrängt. Beamte der Bundespolizei konnten den Deutschen stellen.

Die Bundespolizei konnte den 50-Jährigen im Hauptbahnhof Dresden zur Rede stellen. (Archivfoto) © Thomas Türpe

Nach Angaben der Eltern (23 und 25) habe der Mann die venezolanische Familie gegen 19.15 Uhr von der Prager Straße über den Wiener Platz bis in den Hauptbahnhof hinein beobachtet und verfolgt.

Der Fremde sei ihnen dabei sogar in Einkaufsläden gefolgt und habe dem sechsjährigen Sohn ohne Zustimmung der Eltern durchs Haar gestrichen.

Die dreiköpfige Familie fühlte sich so bedrängt, dass sie vor dem Unbekannten flüchtete und die Polizei informierte. Die Bundespolizisten konnten den Tatverdächtigen kurz darauf in einem Einkaufsmarkt im Hauptbahnhof stellen.

Der 50-Jährige bestritt den Vorwurf der Nötigung, lieferte den Beamten allerdings eine fragwürdige Erklärung für sein Handeln.

Demnach sei es "in seinem Kulturkreis so üblich, kleinen Kindern durch die Haare zu streicheln", schrieb die Polizei in einer Mitteilung.