Raubzüge in mehreren Bundesländern: Einbrecherbande geht Ermittlern ins Netz

Dresden - Das waren wohl ein paar echte Schwergewichte: Nacheinander landeten die Kosovaren Arif A. (52), Bujar G. (54), Ekrem D. (44), Mehmet A. (52) und Naser A. (52) vor dem Haftrichter. Quer durch die Bundesrepublik sollen sich die Männer zusammen mit Komplizen an mindestens sieben Einbrüchen beteiligt haben. Drei davon in Sachsen .

In diesen Goldhandel sollen unter anderem Arif A. und Bujar G. eingestiegen sein. © Thomas Türpe

Zwei Monate später schlug der Trupp in Wilsdruff zu. Hier öffneten sie zwei Tresore mit Zweitschlüsseln, stahlen insgesamt 25.000 Euro Bargeld, richteten nochmal 15.000 Euro Schaden an. In der Nacht zum 13. Oktober 2024 traf es ein Unternehmen in Burgstädt.

Hier sollen sie 15.000 Euro gestohlen und 5000 Euro Schaden hinterlassen haben. Weiter ging die Serie in Sachsen-Anhalt: In der Nacht zum 22. Dezember sollen die Männer aus einer Bäckerei in Dessau-Roßlau 36.000 Euro gestohlen haben, aus einer weiteren Bäckerei in der Nacht zum 26. Januar 2025 etwa 12.000 Euro eingesackt haben.

Am Mittwoch schließlich durchsuchte die Polizei die Wohnungen des Quintetts in Berlin, sicherte Beweismittel und nahm die Männer fest.

Alle sitzen nun in Untersuchungshaft, die Ermittlungen zu weiteren Taten und Mittätern dauern an.