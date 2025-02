Seltsamer Freundschaftsdienst: Drogenpakete werden Absender zum Verhängnis!

Leonid B. wurde zu 22 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Er verschickte aus den USA Drogenpakete an einen Freund in Pirna.

Von Steffi Suhr

Dresden - Von Kalifornien nach Pirna: Um seinen Kumpel in Sachsen finanziell zu unterstützen, schickte Leonid B. (36) mindestens acht Kilo Marihuana aus Amerika an ihn. In zwölf Paketen, alles per Post! Zwar fingen Zoll und Homeland Security mehrere Sendungen ab, doch letztlich kamen noch gut zwei Kilo Rauschgift im Freistaat an. Nun kassierte der gebürtige Russe, der in Amerika lebt, seine Strafe am Amtsgericht Dresden.

Leonid B. (36) will so schnell wie möglich nach Amerika zu seiner Familie. © Peter Schulze Zu Corona-Zeiten besuchte Leonid Sachsen. "Dabei lernte ich Paul kennen", beschrieb der geständige Angeklagte den Beginn seiner Freundschaft zu dem Pirnaer. "Und ich wollte ihn gern unterstützen." Die Idee: Leonid schickt Drogen aus Amerika, die Paul seinerseits an weitere Abnehmer weitergibt. Unter Aliasnamen (z.B. "Karl Riefenstahl") gingen die Pakete an Paul oder an Ferienwohnungen, die er anmietete. Wahlweise bekamen andere Freunde im Dresdner Umland die Post, reichten sie an Paul weiter. "Die Drogen aus Amerika sind qualitativ viel hochwertiger als die vom hiesigen Markt", erklärte ein Fahnder. Die abgefangenen Pakete riefen natürlich die Ermittler auf den Plan, schnell war Paul ermittelt. Es kam zur Hausdurchsuchung in Pirna, die offenbar bleibenden Eindruck hinterließ. Dresden Crime Verletzter in Dresden von Autos verfolgt: Plötzlich steigt Mann mit Hammer aus Als zwei Tage danach erneut ein Paket aus Amerika bei einem Strohmann ankam, ließ Paul die Sendung sofort vernichten, berichtete der Beamte. Inzwischen wurde Paul zu 16 Monaten auf Bewährung (wegen Beihilfe zum Drogenhandel) verurteilt.

Ein "Heimaturlaub" mit Folgen