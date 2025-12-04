Diebe auf Trümmer-Tour durch Dresden: Mehrere Autos aufgebrochen

Die Polizei Dresden ermittelt derzeit wegen insgesamt neun aufgebrochener Autos. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Im Tatzeitraum zwischen Montag und Mittwoch haben bisher unbekannte Täter insgesamt neun Fahrzeuge aufgebrochen und in den meisten Fällen Werkzeuge und anderer Wertgegenstände daraus entwendet, wie die Polizeidirektion Dresden am Donnerstag mitteilte.

In Johannstadt wurde die Schiebetür eines Mercedes Sprinter auf der Dürerstraße ausgehebelt, wobei Akkus im Wert von 3000 Euro gestohlen wurden. Der Sachschaden beläuft sich hier auf etwa 1000 Euro.

In Seidnitz, auf der Marienberger Straße, knackten die Täter die Hecktür eines Fiat Doblo und entwendeten Werkzeuge im Wert von 850 Euro, wobei ein Sachschaden von 500 Euro entstand.

Weitere Einbrüche ereigneten sich in Friedrichstadt: Auf der Alfred-Schrapel-Straße wurde die Seitenscheibe eines BMW eingeschlagen, am Thomas-Müntzer-Platz traf es einen Renault Megane. An der Neubertstraße wurden bei drei Fahrzeugen, einem Mitsubishi Outlander, einem Toyota Rav4 und einem Honda HR-V, die Seitenscheiben zerstört. Auch ein Ford Focus an der Hertelstraße und ein Citroen an der Gambrinusstraße wurden beschädigt.