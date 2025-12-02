Wer hat was gesehen? Räuber dreschen in Bahn auf jungen Mann ein

Dresden - In der Nacht zum 13. September 2025 ist ein junger Mann (21) in einer Dresdner Straßenbahn zum Opfer zweier Räuber geworden. Nun suchen Behörden mittels Bildern einer Überwachungskamera nach den Tatverdächtigen.

Räuber hatten es in einer Straßenbahn der Linie 12 auf einen jungen Mann (21) abgesehen. (Archivfoto) © Robert Michael/dpa

Die Polizeidirektion Dresden veröffentlichte am Dienstag Aufnahmen der mutmaßlichen Räuber, abrufbar unter diesem Link.

Bei ihnen handelt es sich um zwei Männer, beide etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß.

Einer der beiden: schlank und mit dunkelblonden bis braunen Haaren. Er trug eine dunkle Hose und einen schwarzen Hoodie. Der andere wird als stämmig beschrieben und hat eine Glatze. Er trug eine dunkle Hose sowie ein schwarzes T-Shirt mit hellem Aufdruck.

Die Männer sollen den 21-Jährigen gegen 4.40 Uhr in der Linie 12 zwischen den Haltestellen "Freiberger Straße" und "Postplatz" angesprochen haben. Sie verlangten offenbar sein Handy und drohten ihm.