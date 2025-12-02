Wer hat was gesehen? Räuber dreschen in Bahn auf jungen Mann ein
Dresden - In der Nacht zum 13. September 2025 ist ein junger Mann (21) in einer Dresdner Straßenbahn zum Opfer zweier Räuber geworden. Nun suchen Behörden mittels Bildern einer Überwachungskamera nach den Tatverdächtigen.
Die Polizeidirektion Dresden veröffentlichte am Dienstag Aufnahmen der mutmaßlichen Räuber, abrufbar unter diesem Link.
Bei ihnen handelt es sich um zwei Männer, beide etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß.
Einer der beiden: schlank und mit dunkelblonden bis braunen Haaren. Er trug eine dunkle Hose und einen schwarzen Hoodie. Der andere wird als stämmig beschrieben und hat eine Glatze. Er trug eine dunkle Hose sowie ein schwarzes T-Shirt mit hellem Aufdruck.
Die Männer sollen den 21-Jährigen gegen 4.40 Uhr in der Linie 12 zwischen den Haltestellen "Freiberger Straße" und "Postplatz" angesprochen haben. Sie verlangten offenbar sein Handy und drohten ihm.
Als sich der junge Mann weigerte, schlugen sie auf ihn ein. Erst als Fahrgäste einschritten, flüchteten die Männer aus der Bahn. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt. Sein Handy blieb bei ihm.
Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 entgegen.
Titelfoto: Fotomontage: Robert Michael/dpa//Klaus-Dietmar Gabbert/dpa