Sexuelle Belästigung: Betrunkener befummelt Frauen in Bahn

Dresden - Übergriffe in Dresdner Straßenbahn! Die Polizei ermittelt nach Vorfällen am Samstagabend gegen einen 30-Jährigen und sucht Zeugen.

In einer Dresdner Straßenbahn kam es am Samstagabend zu sexuellen Übergriffen. (Archivfoto) © Robert Michael/dpa

Laut Behörden kam es gegen 21.40 Uhr zu sexueller Belästigung in einer Bahn der Linie 4, als sich diese etwa innerhalb der nordwestlichen Stadtteile Kaditz und Trachau befand.

Zeugen informierten die Beamten, dass sich ein Mann in der Tram mehrfach neben Frauen setzte und diese berührte.

Kurz nach den Übergriffen stellte die Polizei den Grapscher. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm mehr als 1,6 Promille.