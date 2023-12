Sie filmte Nazis bei Männertags-Fete: Emely Siebert in eigener Wohnung angegriffen!

Dresden - Auf Instagram bat Emely Siebert (24) aus Dresden ihre Follower um Hilfe. Die junge Frau, die im Mai dieses Jahres schockierende Handy-Aufnahmen einer Nazi-Fete auf X (vormals Twitter) veröffentlichte, wurde am Samstag in ihrer Grunaer Wohnung von einer Personengruppe attackiert. Nun hofft sie auf Zeugenhinweise zur Aufklärung der Tat.

Auf ihrem Instagram-Kanal zeigt Emely Siebert (24) die Kopfverletzung ihres Freundes. © Montage: Screenshots/Instagram/emelysiebert (2)

In einer Story vom Sonntag berichtete die schwangere 24-Jährige von dem Vorfall.

So seien zwei Männer und eine Frau "während des Umzugs in die Wohnung rein und haben auf uns eingeschlagen", erklärte sie dort. "Mir wurde gezielt in den Bauch getreten, dafür war extra die Frau mit."

Im Gespräch mit TAG24 berichtet Siebert am heutigen Montag von äußerlichen Verletzungen. "Mein Freund hat zwei Kopfverletzungen davongetragen", sagt sie.

Das Paar und ein Bekannter hätten im Krankenhaus behandelt werden müssen. Sie habe noch am Samstag Anzeige beim Polizei-Revier Dresden-Mitte erstattet.

Ihrem Kind gehe es gut. "Da ich noch früh in der Schwangerschaft bin, gab es ein hohes Risiko", so die Selbstständige.