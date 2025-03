Sogar Staatsanwaltschaft verwundert! Gewalttäter wieder frei

Neonazi Finley P. (18) ist wieder in Freiheit. © Eric Hofmann

Wegen eines Angriffs auf die Linken-Lokalpolitikerin Samara Schrenk (21) in Görlitz war er am 30. Dezember in U-Haft gekommen. Während er dort saß, kassierte er noch eine Verwarnung und 40 Arbeitsstunden für vorangegangene Gewalttaten.

War der Haftbefehl gegen ihn wegen Wiederholungsgefahr in Vollzug gesetzt worden, ließ ihn ein Richter nun wegen mangelnder Fluchtgefahr wieder in Freiheit.