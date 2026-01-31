3.159
Streit eskaliert: Mann in Flüchtlingsunterkunft verletzt
Dresden - In einer Dresdner Aufnahmeeinrichtung kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern.
Wie die Polizei Dresden auf TAG24-Anfrage bestätigte, griff am Samstag gegen 13.30 Uhr ein Flüchtling im Landesausreisezentrum auf der Stauffenbergallee einen anderen Bewohner an und verletzte ihn dabei leicht.
Der Polizeisprecher sprach von einem Körperverletzungsdelikt.
Mehrere Beamte sowie ein Rettungswagen waren vor Ort im Einsatz.
Die Rettungskräfte versorgten den verletzten Mann noch in der Einrichtung.
Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Vorfalls aufgenommen.
