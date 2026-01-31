Streit eskaliert: Mann in Flüchtlingsunterkunft verletzt

Dresden - In einer Dresdner Aufnahmeeinrichtung kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern.

Polizeikräfte und Rettungsteam waren vor Ort im Einsatz. © Christian Essler/xcitePress

Wie die Polizei Dresden auf TAG24-Anfrage bestätigte, griff am Samstag gegen 13.30 Uhr ein Flüchtling im Landesausreisezentrum auf der Stauffenbergallee einen anderen Bewohner an und verletzte ihn dabei leicht.

Der Polizeisprecher sprach von einem Körperverletzungsdelikt.

Mehrere Beamte sowie ein Rettungswagen waren vor Ort im Einsatz.