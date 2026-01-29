Trauriger Anblick in Prohlis: Kippenautomat hängt auf halbmast

Im Dresdner Stadtteil Prohlis wurde ein Zigarettenautomat böse zugerichtet.

Von Malte Kurtz

Dresden - Ein 'armer' Kippenautomat im Dresdner Stadtteil Prohlis wurde in der Nacht auf Donnerstag völlig aus den Angeln gehoben.

Bei diesem entsetzlichen Anblick stellt sich die Frage: "Warum?"
Bei diesem entsetzlichen Anblick stellt sich die Frage: "Warum?"  © Roland Halkasch

Sanft schlummerte das mit Zigarettenschachteln gefüllte Metallgehäuse an der Georg-Palitzsch-Straße vor sich hin, als sich gegen 4.25 Uhr das Unheil näherte.

Bisher unbekannte Täter jagten den Automaten in die Luft, entrissen ihm seine Eingeweide (Zigaretten) und machten sich wieder aus dem Staub, wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte.

Zurück blieb ein trauriger Anblick: Wo die Bürger einst ihr täglich Lungenbrot per Knopfdruck erwerben konnten, erwartete sie bei Tageslicht bloß noch ein von Absperrband umhüllter Trümmerhaufen.

Dresden: Verdacht auf räuberische Erpressung: Festnahme am Hauptbahnhof
Dresden Crime Verdacht auf räuberische Erpressung: Festnahme am Hauptbahnhof

Ja, man könnte sagen, der Kippenautomat hing an diesem Tag auf halbmast.

Ob die Täter zusätzlich zu den entwendeten Zigaretten auch Bargeld aus dem Automaten holten, war dagegen noch unklar. Ebenso wurde die Höhe des Sachschadens noch nicht beziffert - auch wenn der seelische Schaden hier deutlich größer sein dürfte.

Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch

Mehr zum Thema Dresden Crime: