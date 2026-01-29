Trauriger Anblick in Prohlis: Kippenautomat hängt auf halbmast
Dresden - Ein 'armer' Kippenautomat im Dresdner Stadtteil Prohlis wurde in der Nacht auf Donnerstag völlig aus den Angeln gehoben.
Sanft schlummerte das mit Zigarettenschachteln gefüllte Metallgehäuse an der Georg-Palitzsch-Straße vor sich hin, als sich gegen 4.25 Uhr das Unheil näherte.
Bisher unbekannte Täter jagten den Automaten in die Luft, entrissen ihm seine Eingeweide (Zigaretten) und machten sich wieder aus dem Staub, wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte.
Zurück blieb ein trauriger Anblick: Wo die Bürger einst ihr täglich Lungenbrot per Knopfdruck erwerben konnten, erwartete sie bei Tageslicht bloß noch ein von Absperrband umhüllter Trümmerhaufen.
Ja, man könnte sagen, der Kippenautomat hing an diesem Tag auf halbmast.
Ob die Täter zusätzlich zu den entwendeten Zigaretten auch Bargeld aus dem Automaten holten, war dagegen noch unklar. Ebenso wurde die Höhe des Sachschadens noch nicht beziffert - auch wenn der seelische Schaden hier deutlich größer sein dürfte.
Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch