Täter sprengen Kippenautomaten in Dresdner Wohngebiet: Waren sie zu leichtsinnig?

Dresden - Heftige Explosion in Dresden-Gorbitz !

Kurz vor 18 Uhr wurde in Dresden-Gorbitz am Sonntag ein Zigarettenautomat aufgesprengt. Der betroffene Bereich ist laut blauem Hinweisschild videoüberwacht. © Roland Halkasch

Am gestrigen Sonntagabend sprengten gegen 17.50 Uhr mehrere Täter einen Zigarettenautomaten im Wohngebiet an der Harthaer Straße in die Luft - nur wenige Meter vom "dresden.karree" entfernt.

Laut Polizeidirektion Dresden wurde aus dem völlig zerstörten Gerät eine unbekannte Menge an Zigaretten entwendet. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

"Zeugen haben eine Personen-Gruppe weglaufen sehen", so ein Polizei-Sprecher. Die Hinweise würden nun im Rahmen der Ermittlungen ausgewertet.

Was die Täter vorher möglicherweise nicht wussten: Der Bereich um den Automaten wird per Video überwacht. Ein Schild am Mast daneben warnt vor der Aufzeichnung. Dennoch zeigte sich die Gruppe davon offensichtlich unbeeindruckt.