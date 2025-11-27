Täter spricht in Dresden mehrere Kinder an und will sie mitnehmen: Jetzt sucht die Polizei nach ihm

Dresden - Im September dieses Jahres wurden in der Dresdner Südvorstadt vermehrt Kinder angesprochen. Jetzt fahndet die Polizei nach dem oder den potenziellen Kinderfängern.

Glücklicherweise reagierten alle Kinder richtig und gingen nicht mit dem Unbekannten mit. Doch die Angst bleibt ein stetiger Wegbegleiter. (Symbolbild) © 123RF/romrodinka

Wie aus einer Meldung der Polizei Dresden hervorgeht, wurden am 20., 21., 22., und 24. September mehrere Kinder von einer männlichen Person angesprochen und aufgefordert, mit ihm zu gehen.

Derweil ist noch unklar, ob es sich bei den Fällen um einen, oder um mehrere Täter handelt. Deswegen sucht die Polizei mit Phantombildern nach dem oder den Schuldigen. Die Zeichnungen sind hier einsehbar.

Am 24. September wurde eine Neunjährige auf der Bernhardstraße in der Dresdner Südvorstadt von einem dunkel gekleideten Mann angesprochen. Als das Mädchen sich wehren wollte, hielt es der Unbekannte fest. Erst durch das Eingreifen einer Passantin konnte der Mann in die Flucht geschlagen werden. Zuvor versuchte am 20. September ein Mann ein Kind auf der Schweizer Straße zu umarmen, einen Tag später fotografierte jemand an der Ecke Bernhardstraße/Leubnitzer Straße mehrere Kinder. Am 22. September wurde wieder eine Neunjährige auf der Leubnitzer Straße angesprochen.

Da die Tatorte sehr nah beieinanderliegen und die Täterbeschreibung in vielen Punkten deckungsgleich ist, kann die Polizei nicht ausschließen, dass es sich bei den vier Angriffen auf Kinder um ein und denselben Menschen handelte.