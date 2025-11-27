Täter spricht in Dresden mehrere Kinder an und will sie mitnehmen: Jetzt sucht die Polizei nach ihm
Dresden - Im September dieses Jahres wurden in der Dresdner Südvorstadt vermehrt Kinder angesprochen. Jetzt fahndet die Polizei nach dem oder den potenziellen Kinderfängern.
Wie aus einer Meldung der Polizei Dresden hervorgeht, wurden am 20., 21., 22., und 24. September mehrere Kinder von einer männlichen Person angesprochen und aufgefordert, mit ihm zu gehen.
Derweil ist noch unklar, ob es sich bei den Fällen um einen, oder um mehrere Täter handelt. Deswegen sucht die Polizei mit Phantombildern nach dem oder den Schuldigen. Die Zeichnungen sind hier einsehbar.
Am 24. September wurde eine Neunjährige auf der Bernhardstraße in der Dresdner Südvorstadt von einem dunkel gekleideten Mann angesprochen. Als das Mädchen sich wehren wollte, hielt es der Unbekannte fest. Erst durch das Eingreifen einer Passantin konnte der Mann in die Flucht geschlagen werden. Zuvor versuchte am 20. September ein Mann ein Kind auf der Schweizer Straße zu umarmen, einen Tag später fotografierte jemand an der Ecke Bernhardstraße/Leubnitzer Straße mehrere Kinder. Am 22. September wurde wieder eine Neunjährige auf der Leubnitzer Straße angesprochen.
Da die Tatorte sehr nah beieinanderliegen und die Täterbeschreibung in vielen Punkten deckungsgleich ist, kann die Polizei nicht ausschließen, dass es sich bei den vier Angriffen auf Kinder um ein und denselben Menschen handelte.
Öffentlichkeitsfahndung soll richtige Spur bringen
Täterbeschreibung:
- Mann zwischen 30 und 35 Jahren
- circa 1,75 Meter groß
- dunkle oder schwarze Haare zum Zopf zusammengebunden
- Ohrring im rechten Ohr, eventuell auch ein Nasenring
- dunkle Kleidung
- trug in einem Fall eine schwarze Wollmütze, in einem anderen einen schwarzen Hut
Die Polizei Dresden hofft durch die Veröffentlichung der Phantombilder auf Hinweise aus der Bevölkerung, die die Beamten zum Täter führen. Wer Angaben zu den Taten oder zu der gesuchten Person machen kann, soll sich unter (0351) 483 22 33 bei der Polizei melden.
