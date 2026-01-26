Hacker-Angriff auf Staatliche Kunstsammlungen: Alte Methoden bei den Alten Meistern

Dresden - Auch knapp eine Woche nach dem Hackerangriff sind die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) nicht über den Berg. In der Gemäldegalerie Alte Meister ging es am Wochenende sogar so weit, dass die Mitarbeiter zu altmodischen Mitteln greifen mussten.

In den Alten Meistern ist das Handy aktuell nur für Fotos zu gebrauchen, der Multimedia Guide funktioniert nicht. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Während die Websites weiterhin offline sind und Tickets nur vor Ort in bar gekauft werden können, bleibt die Cyberattacke auf die SKD für Besucher damit deutlich spürbar.

So musste im Museum der Alten Meister getreu dem Motto der hier ausgestellten Künstler wieder zu Stift und Papier gegriffen werden, um Tickets für die jeweilige Ausstellung zu kennzeichnen und per Strichliste zu zählen.

Auch über den Ausfall der digitalen Hinweistafeln (Multimedia) wurden Besucher notdürftig über handgeschriebene "Derzeit nicht verfügbar"-Zettel informiert.

Im Grünen Gewölbe hingegen scheint man auf Schreibutensilien bisher verzichten zu können: "Hier wird das Ticket für das Grüne Gewölbe entsprechend ausgedruckt und das steht dann auch so drauf", betont SKD-Sprecherin Anja Priewe.