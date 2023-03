Zweimal in 30 Minuten: Teenager wird auf Zugreise nach Dresden ausgeraubt

Schön - Ein Jugendlicher wurde auf seiner Zugreise vom Bahnhof Schöna nach Dresden am vergangenen Samstag gleich zweimal beraubt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Als der 17-Jährige am Bahnhof in Schöna wartete, wurde er das erste Mal beraubt. In der Bahn nach Dresden dann erneut. (Symbolbild) © Thomas Türpe

Wie die Polizeidirektion Dresden am Dienstag mitteilte, ereignete sich der erste Raub gegen 15.20 Uhr am Bahnhof in Schöna selbst.

Dort wartete der 17-Jährige zusammen mit einem gleichaltrigen Freund auf die Bahn nach Dresden, als sie von zwei unbekannten Jugendlichen mit südländischem Aussehen angesprochen wurden.

Mit vorgehaltenem Messer durchsuchte einer der unbekannten Täter den 17-Jährigen und raubte ihm Bargeld in Höhe von 140 Euro.

Im Zug in Richtung Dresden kam es kurze Zeit später zum zweiten Vorfall, als die beiden Unbekannten dem 17-Jährigen gegen 15.50 Uhr auch noch seine Kopfhörer wegnahmen.

Die auf Jugendkriminalität spezialisierte Sonderkommission der Polizei Dresden "Iuventus" hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen zu dem Vorfall.