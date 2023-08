Teenie-Duo (14, 16) attackiert Mann (34) in Gorbitz, am Tag danach trifft er die beiden erneut

Dresden - Nachdem ein Mann (34) am Sonntagabend in Gorbitz von zwei Teenagern (14, 16) angegriffen wurde, traf er die beiden Täter am Montagabend wieder.

In Gorbitz wurde ein 34-Jähriger von zwei Teenagern angegriffen. (Symbolbild) © Holm Helis

Das minderjährige Duo soll den Mann am Sonntagabend in der Schlehenstraße zunächst angesprochen und nach Zigaretten gefragt haben, teilte die Polizeidirektion Dresden am Dienstagnachmittag mit.

Doch dies war augenscheinlich nur ein Vorwand, um den 34-Jährigen zu umstellen, zu beleidigen und schließlich mit Schlägen und Tritten anzugreifen.

Einer der Angreifer soll zudem versucht haben, die Geldbörse des Opfers zu stehlen. Dem Mann gelang jedoch vorher die Flucht, erlitt allerdings leichte Verletzungen.

Am Montagabend erkannte der 34-Jährige die beiden Jugendlichen an einem Einkaufszentrum an der Harthaer Straße wieder und alarmierte die Polizei.