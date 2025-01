Überfälle an der Tharandter Straße: Schlugen die Täter gleich dreimal hintereinander zu?

Dresden - Im Dresdner Stadtteil Löbtau kam es in den vergangenen Nächten zu gleich drei Überfällen. Die Polizei ermittelt jetzt, ob es sich um ein und dieselben Täter handelt.

Nahe der Kreuzung Tharandter Straße/Kesselsdorfer Straße kam es in den letzten zwei Nächten zu gleich drei Raubdelikten. (Archivbild) © Nordbert Neumann

In der Nacht zum Montag wurde ein 37-Jähriger gegen 2.30 Uhr in einem Lokal an der Tharandter Straße von zwei Tätern festgehalten. Anschließend klauten sie 40 Euro aus seiner Geldbörse und machten sich aus dem Staub.

Nur etwa 15 Minuten später traf es einen 34-Jährigen auf der Kesselsdorfer Straße. An der Haltestelle "Tharandter Straße" wurde das Opfer von zwei Unbekannten an die Wand gedrückt. Sie stahlen seine Bauchtasche, in der sich neben seiner Geldbörse und dem Smartphone auch ein Schlüssel befand.

In der Nacht darauf kam es am selben Ort erneut zu einem Raubdelikt: Gegen 23.05 Uhr wurde ein 68-Jähriger von zwei Personen nach Zigaretten gefragt. Als er verneinte, rissen die Unbekannten ihm den Rucksack von den Schultern.

Der Mann stürzte dadurch und wurde leicht verletzt.