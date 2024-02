Vandalen demolieren "Storchenbrunnen": Belohnung winkt für Hinweise

Freital - Vandalen schlugen in der Nacht zum Freitag Teile des Kunstwerks "Storchenbrunnen" in Freital ab und beschmierten den Sockel mit Farbe. Das will sich das Rathaus in Freital nicht nochmal gefallen lassen, hat Strafanzeige gestellt und eine Belohnung für sachdienliche Hinweise ausgeschrieben.