28.01.2025 19:35 8.446 Pyro zerlegt Ticketautomat in Dresden

An der Haltestelle "Gasthof Weißig" in Dresden steckten Automatensprenger Pyrotechnik in den Ausgabeschacht des Ticketautomaten.

Von Eric Hofmann

Dresden - Sinnloser Vandalismus oder der Versuch an den Inhalt zu kommen? Der Automat ist vorerst außer Betrieb. © Ove Landgraf An der Haltestelle "Gasthof Weißig" steckten Automatensprenger Pyrotechnik in den Ausgabeschacht des Ticketautomaten. Bei der Explosion wurde das Gerät zwar erheblich beschädigt, Tickets und Geld blieben allerdings da. Der Automat ist nun vorerst außer Betrieb, die Polizei schätzt den Schaden auf rund 2000 Euro.

Titelfoto: Ove Landgraf