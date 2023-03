Verfolgungsjagd durch Dresden: Endstation bei Diensthund "Happy"!

Dresden - Am Donnerstag konnte die Polizei kurz vor Mitternacht ein Diebes-Paar in Dresden mithilfe von Diensthund "Happy" schnappen. Zuvor kam es zu einer Verfolgungsjagd.

Polizeihund "Happy" war der Held des Abends, nachdem er einen flüchtenden Dieb nach wilder Verfolgungsjagd schnappen konnte. Der Rüde ist ein belgischer Malinois-Schäferhund. © Polizeidirektion Dresden

Gegen 23.50 Uhr bemerkten die Polizeibeamten einen Skoda Rapid, der mit einem als gestohlen gemeldeten Kennzeichnen unterwegs war.

Wie die Polizeidirektion Dresden am Freitagnachmittag mitteilte, wollten sich der Fahrer (35) und die Beifahrerin (30) einer Polizeikontrolle entziehen. Es kam zur Verfolgungsjagd über die Liststraße und Fritz-Reuter-Straße bis zur Rudolf-Leonard-Straße, ehe der Skoda an der Erlenstraße in der Leipziger Vorstadt von der Fahrbahn abkam.

Der 35-Jährige krachte mit dem Skoda gegen einen parkenden Ford Ka und schob diesen auf einen ebenfalls parkenden Nissan Primastar. Auch ein abgestellter Roller wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Die beiden flüchtigen Insassen versuchten anschließend ihr Glück, zu Fuß vor der Polizei zu fliehen. Doch dabei hatten sie ihre Rechnung ohne den Diensthund namens "Happy" gemacht.