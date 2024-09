Verfolgungsjagd in Weinböhla: Polizei schnappt mutmaßlichen Drogendealer

Weinböhla - Die Polizei nahm am vergangenen Wochenende die Verfolgung eines Skoda-Fahrers auf. Er stand nicht nur unter dem Einfluss von Drogen , sondern hatte auch allerhand dabei.

Nach der Verfolgungsjagd mit dem Auto ging es noch kurzzeitig zu Fuß weiter. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Gegen 2.10 Uhr in der Nacht auf Sonntag wurden Polizisten aus Meißen durch seine rasante Fahrweise auf einen Skoda aufmerksam.

Sie folgten dem Wagen mit Blaulicht, aber der Fahrer wollte nicht anhalten. So ging die Verfolgungsjagd auf der Dresdner Straße in Weinböhla los.

Das Auto fuhr über die Straße An der Nassau, den Zaschendorfer Weg, dann wieder auf die Dresdner Straße. Weiter ging es über die Rathausstraße, Südstraße und Friedensstraße, bis die Fahrt dann endlich an der Straße An den Obstwiesen ein Ende fand.

Doch das sollte es mit der Verfolgung noch nicht gewesen sein, denn der 18-Jährige versuchte noch zu Fuß zu flüchten, konnte aber von den Beamten gestellt werden.