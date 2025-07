Brutale Bierflaschen-Attacke in Dresden-Leuben

Dresden - "Hol den Krankenwagen!", "Schnappt die H*rens*hne!" - Ein Mann liegt in einer Blutlache auf der Pirnaer Landstraße in Dresden . Zuvor ereignete sich ein brutaler Angriff.

Alles in Kürze

Von einer zerbrochenen Bierflasche niedergestreckt liegt hier eines der beiden 18-jährigen Opfer zusammengekrümmt auf dem Boden der Pirnaer Landstraße in Leuben. © privat

Es ist Samstagnacht, 23.50 Uhr in Leuben. Unweit der kürzlich abgebrannten Staatsoperette wurden zwei 18-jährige Deutsche an der Haltestelle "Altleuben" heimtückisch von zwei Tunesiern (20, 38) attackiert und verletzt - mit abgebrochenen Bierflaschen.

Das Video des blutigen Vorfalls ging am Montag viral, sorgt in den sozialen Medien für Empörung. Darauf zu sehen ist eines der beiden Opfer, zusammengekrümmt am Straßenrand. Eine blonde Frau kniet bei dem jungen Mann: "Der eine hat ein aufgeknöpftes Hemd und einen Zopf, der andere ..." - dann bricht die Aufnahme ab.

Gegenüber TAG24 erklärte die Polizei, dass die Opfer mit Schnittverletzungen medizinisch versorgt werden mussten. Ihr aktueller Gesundheitszustand ist derzeit noch unbekannt.

Die beiden Tatverdächtigen wurden kurz nach dem Angriff unweit der Haltestelle festgenommen. Sie hatten eine Musikbox bei sich, die den 18-Jährigen gehörte.

Die Polizei ermittelt nun gegen die zwei Tunesier wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls. Der genaue Tathergang ist dabei noch nicht abschließend geklärt.