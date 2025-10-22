Wegen "Geldkarussell": Noch eine Razzia bei Tech-Boss und Kollegen

Dresden - Der Chef der Biofabrik in Dresden-Rossendorf , Oliver R. (49), hat Ärger mit der Justiz . Die Staatsanwaltschaft wirft ihm sowie zwei seiner Kollegen vor, mit seinem Firmengeflecht ein "Geldkarussell" geschaffen und Anleger betrogen zu haben. Am Mittwoch ist es daher zu einer weiteren Razzia gekommen.

Der Dresdner Hightech-Chef Oliver R. (49) soll zusammen mit Kollegen Anleger betrogen haben. (Archivfoto) © Eric Münch

Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt durchsuchten frühmorgens acht Wohn- und Geschäftsräume im Dresdner Stadtgebiet aufgrund des Verdachts des Banden- und gewerbsmäßigen Betrugs.

Oliver R. soll dabei als Chef eines Geflechts aus 19 Firmen, vorwiegend aus der Tech- und Recylingbranche, fungiert haben. Ermittelt wird gegen ihn, seinen 61-jährigen Vertriebsleiter sowie einen 51-jährigen Verwalter eines Finanzierungsunternehmens. Mit Letzterem soll das Trio Gelder von Privatanlegern eingenommen, innerhalb des Firmengeflechts umverteilt und etwa genutzt haben, um liquide zu bleiben.

Die drei hätten ihre Anleger dabei sowohl über die Art der Investition als auch über die tatsächliche Verwendung der Gelder getäuscht.