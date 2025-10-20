Bayern-Fan am Wasaplatz unterwegs: Unbekannte rauben seinen Schal

Dresden - Unschöne Szenen am Wasaplatz. Einem Bayern -Fan (35) wurde der Fanschal geraubt. Die Polizei sucht nach den drei Tätern.

Die Polizei ermittelt zum Fanschalraub. © Friso Gentsch/dpa

Der 35-Jährige und seine Partnerin waren am Samstagabend, gegen 21.10 Uhr, am Wasaplatz in Dresden-Strehlen unterwegs, wollten offenbar das Bundesligaspiel Bayern gegen Dortmund (2:1) anschauen gehen.

Dann wurde es ungemütlich. Gegen 21.10 Uhr traten drei unbekannte Männer an das Pärchen heran.

Die Polizei berichtet: "Einer der Unbekannten sprach ihn auf seine Fanbekleidung des FC Bayern München an und forderte ihn auf, diese abzulegen. Zeitgleich griff der zweite Unbekannte nach dem Fanschal des Geschädigten, zog diesen gewaltsam über dessen Kopf und entwendete ihn."