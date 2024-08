Wer kennt ihn? Mann bedrängt Dresdnerin (27) und folgt ihr bis in Treppenhaus

Die Polizei sucht einen Stalker. Der unbekannte Mann bedrängte eine Frau auf dem Nachhauseweg. (Symbolbild) © 123rf/footoo

Erst starrte er sie in der Straßenbahn an, stieg dann mit ihr aus, verfolgte sie bis an die Haustür.

So geschehen am 3. November 2023 in der Dresdner Innenstadt. Die 27-Jährige stieg gegen 0 Uhr am Bischofsweg in die Straßenbahn ein. Dort traf sie zum ersten Mal auf den Mann, der sie bereits während der Bahnfahrt immerfort anstarrte.

Als die junge Frau am Straßburger Platz ausstieg, folgte er ihr zunächst heimlich. Auf der Seidnitzer Straße, an ihrem Hauseingang, bemerkte sie ihn wieder. Hastig schloss die Frau die Haustür auf, flüchtete ins Innere. Doch der Fremde folgte ihr, drückte die Tür auf, bewegte sich auf sie zu.

In ihrer Not schrie die Frau laut um Hilfe. Als daraufhin ein Unbeteiligter in den Hausflur trat, ließ der Täter von ihr ab. Er entkam unerkannt.

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten sexuellen Übergriffs, fahndet nun öffentlich nach dem Mann.