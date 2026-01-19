Wieder Einbruch bei Neustadt-Friseur: "Bisher wurden alle Täter geschnappt"

Dresden - Sie kamen durch das Fenster zum Hof! In der Nacht zu Sonntag warfen bislang unbekannte Täter eine Scheibe ein und brachen in den Friseurladen "Blond" in der Dresdner Neustadt ein.

Über Nacht wurde beim Figaro auf der Kamenzer Straße zum dritten Mal eingebrochen. © Eric Münch

Laut Polizei liegt der entstandene Schaden bei rund 350 Euro. Doch Inhaber René Lüttge (56), der am Morgen die Scherben im Flur entdeckte, korrigiert die Summe deutlich nach oben:

"Das Wechselgeld, das verpackte Geburtstagsgeschenk für eine Kollegin, ein original verpackter Bon-Drucker, da sind wir schon bei 750 Euro."

Die eingeworfene Fensterscheibe nicht mit eingerechnet. Nun hofft Lüttge, dass zumindest die Versicherung für den Schaden aufkommt.