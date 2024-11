Wochenende in Dresden: Mehrere Raubdelikte beschäftigen die Polizei

In der Dresdner Neustadt wurden am Wochenende mehrere Personen ausgeraubt. (Archivbild) © Arvid Müller/dpa-Zentralbild/dpa

Unschöne Szenen am Wochenende. Wie die Polizei mitteilte, habe man gleich mehrere Raubstraftaten im Stadtgebiet von Dresden aufnehmen müssen.

Am Alaunpark überfiel in der Nacht zum Sonntag eine etwa zehnköpfige Gruppe zwei Männer (38, 32), traten auf beide ein, entleerten dem Älteren die Taschen, raubten ihm die Geldbörse.

Zwei Stunden später erwischte es ebenfalls am Alaunpark einen 50-Jährigen. Die Täter sprachen den Mann an, schubsten ihn zu Boden und entwendeten sein Handy nebst Bankkarte und Ausweisen. Die mutmaßlichen Täter wurden noch am Sonntag am Hauptbahnhof aufgegriffen.

Bei einem 17-jährigen Syrer konnten die Polizei das gestohlene Handy sicherstellen.