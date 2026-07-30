Zahlreiche Waffen und kiloweise Drogen gefunden: 24-Jähriger angeklagt

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Gegen einen 24-jährigen Dealer wurde Anklage erhoben. In seiner Wohnung fand man zahlreiche Waffen und kiloweise Drogen.

Von Emelie Herrmann

Dresden - Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen einen 24-Jährigen Anklage erhoben. Er soll Waffen und kiloweise Drogen besessen und mit Letzteren gehandelt haben.

Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen einen 24-jährigen Deutschen erhoben.
Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen einen 24-jährigen Deutschen erhoben.  © Robert Michael/dpa

Der Deutsche wurde wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln "in nicht geringer Menge" sowie mit Cannabis angeklagt.

Ihm wird vorgeworfen, am 17. März in seiner Wohnung und in einem Container in Freital, welchen er als Drogendepot genutzt haben soll, insgesamt gut 5 Kilogramm Crystal, 252 Gramm Ecstasy-Tabletten, 459 Gramm Haschisch und 53 Gramm Marihuana gelagert zu haben.

Die Drogen hätte der 24-Jährige gewinnbringend weiterverkaufen wollen.

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Neben dem Rauschgift entdeckten Ermittler in seiner Wohnung eine Machete, zwei Schlagstöcke, eine Anscheinswaffe, ein Reizstoffsprühgerät sowie Verpackungsmaterialien.

Auch 3900 Euro in bar konnte man vorfinden. Bei dem Geld soll es sich um den Gewinn seiner Rauschgiftgeschäfte handeln.

Bei dem Beschuldigten fand man verschiedenste Drogen. (Symbolfoto)
Bei dem Beschuldigten fand man verschiedenste Drogen. (Symbolfoto)  © Oliver Berg/dpa
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Der Mann wurde am Tag der Durchsuchung festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Schon in der Vergangenheit stand er wegen ähnlicher Taten vor Gericht. Das Landgericht Dresden entscheidet nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Zulassung der Anklage.

Titelfoto: Bildmontgae: Robert Michael/dpa / Oliver Berg/dpa

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