Pilzsammler finden Leiche im Wald: Die Spur führt nach Dresden

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Am 14. Juni fanden Pilzsammler in einem Thüringer Wald das Skelett eines jungen Mannes. Seine Identität ist nicht geklärt, aber die Spur führt nach Dresden.

Von Eric Hofmann

Bad Langensalza/Dresden - War er ein Dresdner? Am 14. Juni fanden Pilzsammler in einem Thüringer Wald das Skelett eines jungen Mannes. Bis jetzt konnte die Polizei nicht herausfinden, wer dort verstorben war, doch die Spur führt nach Dresden.

Auf seinem Tablet fanden sich Hinweise, die nach Dresden führen.
Auf seinem Tablet fanden sich Hinweise, die nach Dresden führen.  © Polizei

Im Hainich-Wald westlich von Alterstedt unweit des Baumkronenpfades wurde ein nahezu vollständiges Skelett gefunden. Offensichtlich hatte der rund 20 Jahre alte Mann in einem Schlafsack im Wald übernachtet.

Bekleidet war er mit einer anthrazitfarbenen "Mammut"-Jacke und einer schwarzen Chinohose der Marke "GAP". Die Gerichtsmedizin entdeckte, dass im Oberkiefer ein Schneidezahn fehlte und mit einer Brücke ersetzt worden war. Zudem hatte er viele Medikamente dabei und rauchte wohl Tabak der Marke "Manitou No. 8".

Auch ein Tablet fanden die Ermittler bei dem jungen Mann, doch war dieses so kaputt, dass es nicht mehr ausgewertet werden konnte.

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Trotzdem gibt das Gerät einen Hinweis auf Dresden: Auf der Rückseite fand sich neben einem Sticker der "Piraten" ein weiterer der Wahlplattform "Dissident:innen Dresden". Die Wahlplattform ist ein Zusammenschluss von Politikern verschiedener Parteien für die Kommunalwahl 2024, auch Piraten-Politiker sind an ihr beteiligt.

So war der junge Mann (r.) bekleidet und mit diesem Rucksack (l.) war er unterwegs.
So war der junge Mann (r.) bekleidet und mit diesem Rucksack (l.) war er unterwegs.  © Polizei
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Die Schuhe stammen vom Hersteller "Wildling" und haben die Größe 43.
Die Schuhe stammen vom Hersteller "Wildling" und haben die Größe 43.  © Polizei

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Titelfoto: Polizei

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