Danke, Adventsaktion: Tausende Euro für Kinderhaus "Rabe"
Dresden - Die Weihnachtszeit wirkt nach.
Eine Spende von 5380 Euro konnte dem Diakonie-Kinderhaus "Rabe" in Dresden vom Verein Barockviertel und dem Handels- und Kulturverein "Hauptsache Hauptstraße" übergeben werden.
Das Geld wurde beim 28. Neustädter Advent gesammelt. Insgesamt 23 Promis hatten die Kalendertürchen mit Lesungen und musikalischen Beiträgen in Geschäften und Lokalen gefüllt - darunter Ex-Kicker Benny Kirsten, Krimi-Autor Frank Goldammer und Stadtarchiv-Chef Thomas Kübler.
Die Spende fließt in die Finanzierung eines Multifunktions-Sportplatzes, der am Kinderhaus entstehen soll. Das Kinderhaus bietet bis zu 21 Kindern ein vorübergehendes Zuhause.
Titelfoto: Montage: Neustadt Geflüster