Danke, Adventsaktion: Tausende Euro für Kinderhaus "Rabe"

Eine Spende von 5380 Euro konnte dem Diakonie-Kinderhaus "Rabe" in Dresden übergeben werden.

Von Katrin Koch

Dresden - Die Weihnachtszeit wirkt nach.

Scheckübergabe (v.l.): Mandy Pretzsch (Ortsamt Neustadt), Kinderhaus-Leiter Sandro Junge, Juwelierin Barbara Oehlke, Evelyn Dangries (Verein Barockviertel), Benny Kirsten und Diakonie-Chef Thomas Slesazeck.
Eine Spende von 5380 Euro konnte dem Diakonie-Kinderhaus "Rabe" in Dresden vom Verein Barockviertel und dem Handels- und Kulturverein "Hauptsache Hauptstraße" übergeben werden.

Das Geld wurde beim 28. Neustädter Advent gesammelt. Insgesamt 23 Promis hatten die Kalendertürchen mit Lesungen und musikalischen Beiträgen in Geschäften und Lokalen gefüllt - darunter Ex-Kicker Benny Kirsten, Krimi-Autor Frank Goldammer und Stadtarchiv-Chef Thomas Kübler.

Die Spende fließt in die Finanzierung eines Multifunktions-Sportplatzes, der am Kinderhaus entstehen soll. Das Kinderhaus bietet bis zu 21 Kindern ein vorübergehendes Zuhause.

Titelfoto: Montage: Neustadt Geflüster

