Danke, Adventsaktion: Tausende Euro für Kinderhaus "Rabe"

Scheckübergabe (v.l.): Mandy Pretzsch (Ortsamt Neustadt), Kinderhaus-Leiter Sandro Junge, Juwelierin Barbara Oehlke, Evelyn Dangries (Verein Barockviertel), Benny Kirsten und Diakonie-Chef Thomas Slesazeck. © Neustadt Geflüster

Eine Spende von 5380 Euro konnte dem Diakonie-Kinderhaus "Rabe" in Dresden vom Verein Barockviertel und dem Handels- und Kulturverein "Hauptsache Hauptstraße" übergeben werden.

Das Geld wurde beim 28. Neustädter Advent gesammelt. Insgesamt 23 Promis hatten die Kalendertürchen mit Lesungen und musikalischen Beiträgen in Geschäften und Lokalen gefüllt - darunter Ex-Kicker Benny Kirsten, Krimi-Autor Frank Goldammer und Stadtarchiv-Chef Thomas Kübler.