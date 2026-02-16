Mann bei Zoll-Kontrolle mit über 100.000 Euro Bargeld erwischt

Dresden - Unglaubliche Summe: Bei einer Zoll-Kontrolle im Zug stellte eine Streife über 100.000 Euro Bargeld sicher.

Eine Zoll-Streife stellte bei einem Fahrgast insgesamt 105.325 Euro sicher. (Zollbeamter: Symbolfoto) © Bildmontage: Hauptzollamt Dresden; Julian Stratenschulte/dpa

Am 10. Februar 2026 war eine Streife vom Hauptzollamt Dresden in einem internationalen Zug zwischen Dresden und Bad Schandau unterwegs - dabei führten sie verdachtsunabhängige Kontrollen durch.

Laut dem Zollamt wurde ein 31-jähriger Mann, der in den Niederlanden lebt, genauer unter die Lupe genommen. Er gab an, auf dem Weg von Amsterdam nach Prag zu sein und keine verbrauchsteuerpflichtigen oder verbotenen Gegenstände oder Waren bei sich zu haben.

Bei der Untersuchung des mitgeführten Rucksacks fanden die Beamten jedoch zwei Beutel voll mit Bargeld. Der Mann erklärte, dass er rund 98.000 Euro bei sich habe, um zwei teure Autos in Tschechien zu kaufen - die Modelle oder Preise der Fahrzeuge konnte er jedoch nicht benennen.