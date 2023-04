Hier ist am Ostersonntag was los: Die besten Ausflugstipps rund um Dresden

TAG24 hat die besten Ausflugstipps rund um Dresden für Euch.

Von Annett Daube

Wir wünschen Euch mit unseren bunten Ausflugstipps einen schönen und frühlingshaften Ostersonntag!

Osterreiter

Kamenz/Bautzen - In der Oberlausitz verkünden am Ostersonntag die Osterreiter die frohe Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi. Nach altem sorbischem Brauch reiten die katholischen Männer einer Gemeinde in Frack und Zylinder auf ihren geschmückten Pferden in die Nachbargemeinde. Neun Züge mit mehr als 1600 Pferden werden zu den Prozessionen unterwegs sein. Von Bautzen nach Radibor ab 10.30 Uhr, von Wittichenau nach Ralbitz ab 9.20 Uhr, von Ostritz nach Kloster St. Marienthal ab 13 Uhr (um nur einige Zeiten zu nennen).

Die Osterreiter verkünden die frohe Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Osterspaziergang

Müglitztal - "Durch die Blume" - so heißt der Weesensteiner Osterspaziergang, der am Ostersonntag ab 11 Uhr durch das Schloss Weesenstein unternommen werden kann. Zum Abschluss wird ein festliches, kleines Orgelspiel in der barocken Schlosskapelle geboten. Teilnahme: 12/10/3 Euro.

Osterhase auf der Festung

Königstein - Auf der Festung Königstein wird am Ostersonntag in den geheimnisvollen unterirdischen Gewölben nach österlichen Naschereien gesucht. Kinder bis 12 Jahre sind willkommen, sich auf die Spuren des Osterhasen zu begeben. Jeweils um 10, 11, 13 und 14 Uhr findet die Suche statt. Eintritt: 15/12/Familien 38 Euro.

Wer leckere Schokoladen-Osterhasen naschen will, kann sie auf der Festung Königstein suchen. © Daniel Förster

Frühlingsliedersingen

Dresden - Im Museum für Sächsische Volkskunst im Jägerhof können am Ostersonntag fröhliche Sänger*innen am Frühlingsliedersingen für Jedermann teilnehmen. Um 15 Uhr leiten Elke Birninger und Egbert Kies (an der Zither) den "Chor". Teilnahme: frei. Eintritt zum Museum: 5/4 Euro, Kinder unter 17 Jahren frei.

Osterdorf auf der Burg

Drebach - Im Osterdorf auf der Burg Scharfenstein kann die ganze Familie von 10 bis 17 Uhr einen tollen Ostersonntag verbringen. Es wird gebacken, gebastelt, Kerzengießen und Bogenschießen können ausprobiert werden. Ostereier werden versteckt, sodass eine lustige Suche veranstaltet werden kann. Im Eintritt (15/11/Familien 40 Euro) ist auch der Zugang zur Sonderausstellung "Römer & Germanen" beinhaltet.

Auch auf der Burg Scharfenstein wird ein tolles Programm geboten. © Uwe Meinhold

Ostern im Kloster

Nossen - Die erwachende Natur kann beim Osterspaziergang im Klosterpark Altzella begrüßt werden. Die ganze Familie kann bei diesem Ausflug (findet um 14 und um 16 Uhr statt) viel Wissenswertes über das einstige Leben im Kloster rund um Ostern erfahren. Teilnahme: 10/7 Euro.

Burg Hohnstein

Hohnstein - Die Burg Hohnstein über dem romantischen Polenztal veranstaltet am Ostersonntag erstmals einen Ostermarkt. Ab 10 Uhr werden geschäftiges Markttreiben und spannende Kinderüberraschungen im rustikalen Burgambiente geboten. Wer es ganz verrückt mag, kann im Holzfass anbaden (Badesachen nicht vergessen!). Der Finder des versteckten goldenen Eies wird belohnt. Eintritt: 2 Euro.

Auf Burg Hohnstein findet ein Ostermarkt statt. © Thomas Türpe

Osterfeuer

Dresden - Im NaturKulturBad Zschonergrund wird am Ostersonntag das traditionelle Osterfeuer angezündet. Auf dem Gelände können kleine und große Gäste spielen, das Kräuterhaus und den -garten erkunden, Weltmusik von Krambambuli erleben und Kulinarisches genießen. Der Eintritt ist frei, Spenden für den "Kulturboden-Ausbau" sind willkommen.

Schloss Rochsburg

Lunzenau - Auf Schloss Rochsburg ist der Osterhase rumgehoppelt und hat für den Ostersonntag einige Überraschungen versteckt. Kinder können sich kreativ betätigen, um 11, 14 und 16 Uhr finden Führungen über die Zeit der Ritter statt. Die Frettchenfreunde Chemnitz stellen die besonderen Haustiere vor. Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Führungen pro Kind 5/Begleitperson 6 Euro. Eintritt zur Burg: 5/3/Familien ab 10 Euro.

Weitere Oster-Überraschungen wird es auf Schloss Rochsburg geben. © DPA