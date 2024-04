Der Frühling ruft! Das könnt ihr am sonnigen Samstag in Dresden und Umgebung unternehmen

Keine Zeit zu faulenzen: Am Samstag könnt ihr allerlei Veranstaltungen in Dresden, Meißen oder Hohnstein bei herrlichstem Wetter genießen.

Von Annett Daube

Dresden - Das letzte April-Wochenende wird sommerlich. Der Monat, der nicht weiß, was er will, hat zwar seinem Namen alle Ehre gemacht. Für Sonnenschein sorgen aber unsere Wochenendtipps.

Frühjahrsmarkt

Dresden - Der Dresdner Frühjahrsmarkt sorgt auf dem Altmarkt für Frühlingsgefühle. Ab Sonnabend erwarten die Händler zahlreiche Besucher. Der Markt wird ab 11 Uhr mit dem großen Maibaumaufstellen durch die Zimmererinnung und einem Fassbieranstich feierlich eröffnet. Besucher können den frühlingshaften Markt und seine Angebote am Sonnabend von 11 bis 20, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr genießen.

Der Frühjahrsmarkt auf dem Dresdner Altmarkt wird sonnig. © Norbert Neumann

In der Schlossküche

Dresden - Der Familiensamstag "Kochen in der historischen Hofküche" in Schloss & Park Pillnitz beinhaltet eine Führung und einen Workshop in der königlichen Schlossküche. Sie ist geeignet für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren, dauert zwei Stunden und muss angemeldet werden (Telefon 0351/2613260). Teilnahme: 12/5 Euro. Treff ist am Besucherzentrum "Alte Wache".

Ab in die königliche Schlossküche. (Symbolbild) © 123RF

Mittelalterspektakel

Hohnstein - Auf der Burg Hohnstein sorgen am Wochenende jeweils ab 11 Uhr Ritter und Gaukler für ein großes Mittelalterspektakel. Bei Lagerleben und Ritterkämpfen, historischer Musik und Feuerzauber werden die Gäste in längst vergangene Zeiten zurückversetzt. Ein historischer Markt mit Händlern und vorführendem Handwerk kann auch besucht werden. Eintritt: 10/6/Familien 25 Euro.

Auf der Burg Hohnstein erwartet euch ein wahres Spektakel. © Thomas Türpe

Deutschland spielt Tennis

Dresden - Zum bundesweiten Aktionstag "Deutschland spielt Tennis" am Sonnabend der TC Blau-Weiß Dresden-Blasewitz zum Schnuppertag ein. Von 11 bis 15 Uhr können Interessierte im Dresdner Waldpark sich vom Trainerteam anleiten lassen und sich ausprobieren. Die Abteilung Rollstuhltennis ist ebenfalls vertreten, für Kinder bis 12 Jahre gibt es ein Gratis-Eis (solange der Vorrat reicht). Der Eintritt ist frei.

Kostenfreier Eintritt für Tennis-Begeisterte im Dresdner Waldpark. (Symbolbild) © 123RF

Weinwanderungen

Meissen - In den Meißner Weinbergen locken am Wochenende gleich zwei Wanderangebote ins Freie. Am Sonnabend geht es auf einer Tageswanderung hinein ins Meißner Spaargebirge und durch die Rebflächen mit Picknickrucksack, Mittagessen und acht Weinproben (Teilnahme: 75 Euro). Start ist an der Bushaltestelle Oberspaarer Straße um 12 Uhr. Am Sonntag verläuft die Wanderung entspannter durch die Weingärten. Start ist um 14 Uhr am Parkplatz Domprobstberg, Boselweg 46. Teilnahme incl. Sechser-Weinprobe: 38 Euro. Bitte unter Telefon 03521/780970 buchen.

Wandern und Wein trinken in den Meißner Weinbergen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Versteigerung

Leipzig - In der Kongresshalle am Zoo (Pfaffendorfer Straße 31) versteigert das Leipziger Fundbüro am Sonnabend ab 12 Uhr Fundsachen. Bei der öffentlichen Aktion werden Fahrräder, Handys und Überraschungspakete mit verlockenden Titeln wie "Hör mal, wer da hämmert" oder "Die Sonne kommt, der Garten ruft" angeboten, welche ab 11.30 Uhr besichtigt werden können. Wer mitbietet, sollte bar zahlen können.

In der Kongresshalle am Zoo kommt einiges unter den Hammer. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Tag der offenen Tür

Meissen - Die Porzellanmanufaktur in Meißen lädt im "Chinesischen Jahr des Drachen" am Sonnabend zum Tag der offenen Tür ein. Die Besucher können in die Produktion, in die Schauwerkstatt und ins Museum schauen, einen großen Sonderverkauf in der Ofenhalle und im Innenhof, spannende Vorträge und Führungen sowie ein buntes Kinderprogramm erleben. Tickets für 7 Euro gibt es online unter erlebniswelt-meissen.de. Hier findet Ihr auch das gesamte Programm.



Die Porzellanmanufaktur in Meißen lädt im "Chinesischen Jahr des Drachen" zum Tag der offenen Tür ein. © picture alliance/dpa/Matthias Hiekel

Brick-Fest-Live

Dresden - Auf dem Brick-Fest in der Messe Dresden (Halle 4) können am Wochenende (am Sonnabend von 10 bis 18, am Sonntag von 11 bis 16 Uhr) über eine Million Lego-Steine verbaut werden. Das Festival ist das erste Mal in Dresden zu Gast und bringt eine Menge Familienspaß mit. Zu den Attraktionen zählen unter anderem das Steine-Bad (zum Mitmachen), große Bauwerke und Figuren aus Lego-Steinen (als Foto-Spots) und eine Glow-Zone, in der die Bausteine leuchten. Tickets gibt es online unter brick-fest-live.de ab 18,65 Euro.

Auf dem Brick-Fest darf sich Jung und Alt kreativ ausleben. © PR