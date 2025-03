Dresdner Friedensrichterin holt Streithähne an einen Tisch

Dresden - Es beginnt oft mit einer Kleinigkeit - ein Ast, der über den Zaun ragt, eine Wärmepumpe, die zu laut surrt, oder eine Hecke, die zu hoch gewachsen ist. Was harmlos klingt, kann über Jahre zu tiefen Gräben zwischen Nachbarn führen. Doch bevor sich ein solcher Streit vor Gericht wiederfindet, gibt es Friedensrichter, die in diesen Situationen vermitteln.

Im Erdgeschoss des Ortsamtes Loschwitz befindet sich die Schiedsstelle. © Holm Helis

Maria Grünler (72) ist es gewohnt, zwischen verhärteten Fronten zu vermitteln. Als Friedensrichterin setzt sie sich mit Geduld und Fingerspitzengefühl dafür ein, dass Konflikte nicht vor Gericht landen, sondern im Gespräch gelöst werden.

Seit drei Jahren übt die Rentnerin dieses Ehrenamt aus: "Ich bin neugierig - auf mich selbst und darauf, ob ich es schaffe, mit anderen gemeinsam eine Lösung oder wenigstens einen Kompromiss zu finden", erzählt sie. Oft gelingt es: "Es ist interessant zu beobachten, dass Menschen sich weniger streiten, wenn eine dritte Person dabei ist."

Wer einen Konflikt klären will, kann einen Brief in ihr Postfach einwerfen oder sich telefonisch über das Ortsamt melden, welches die Anfrage weiterleitet. Dann wird ein Termin vereinbart, bei dem zunächst nur der Antragsteller gehört wird.

Dies wird protokolliert und dann auch der anderen Partei mit der Ladung zugesandt. Erst dann kommt es zur eigentlichen Schiedsverhandlung - und da kann es auch mal hoch hergehen.