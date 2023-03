Diskussionsrunde zu Container-Dörfern: Polizei bereitet Einsatz vor

Dresden - Am morgigen Freitag ist es so weit: Um 17 Uhr startet die erste städtische Veranstaltung, in der das Rathaus zu Flucht und Asyl informieren, auch Fragen der Bürger zu den Container-Dörfern in Dresden beantworten will. Kommt OB Dirk Hilbert (51, FDP) in die Dreikönigskirche oder kommt er nicht?