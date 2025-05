28.05.2025 07:14 806 Dresdens Filmnächte sind zurück: Kino und Konzerte sorgen für Sommerfeeling

Endlich ist es wieder so weit: Die Filmnächte am Elbufer in Dresden sind zurück und sorgen für unvergessliche Kinoabende und Konzerte.

Von Isabel Klemt

Dresden - Die Filmnächte am Elbufer in Dresden sorgen in den Sommermonaten für unvergessliche Kinoabende und Konzerte. Von Blockbustern bis hin zu Deutschrap bietet das abwechslungsreiche Programm vom 19. Juni bis zum 24. August für jeden etwas und lässt keine Wünsche offen. Das Filmnächte-Programm startet am 19. Juni 2025. (Archivbild) © DPA Dabei sind unter anderem die Kinoerfolge "Ein Minecraft Film" und der zeitlose Klassiker "Karate Kid". Für alle Action-Fans gibt es mit "Mission: Impossible - The Final Reckoning" einen spannenden Thriller mit Ryan Gosling (44). Doch nicht nur Filmfans kommen auf ihre Kosten: Auf der Bühne sorgen Stars wie Ski Aggu (27), Sido (44) und Nina Chuba (26) für ordentlich Stimmung. Dresden Filmnächte Deutliche Worte vom Veranstalter: Müssen Filmnächte wegen Brücken-Einsturz umziehen? Wir haben Euch ein paar Highlights der Filmnächte rausgesucht - damit Ihr nichts verpasst. Auftakt macht der Film "Die leisen und die großen Töne" Die Filmnächte am Elbufer in Dresden sind zurück und sorgen für unvergessliche Kinoabende. © picture alliance / imageBROKER Los geht's am 19. Juni mit dem Film "Die leisen und die großen Töne". Eine einfühlsame Mischung aus Komödie und Drama, in der zwei Brüder im Mittelpunkt stehen, die bei unterschiedlichen Adoptiveltern aufgewachsen sind und trotzdem eine große Leidenschaft teilen - die Musik. Ihre Geschichte berührt tief und zeigt, wie verbindend Musik sein kann. Nina Chuba bringt die Bühne zum Beben Nina Chuba (26) bringt die Bühne in Dresden zum Beben. (Archivbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa Am 21. Juni bringt Nina Chuba die Bühne in Dresden zum Beben. Mit ihrem aktuellen Hit "Unsicher" spricht sie ein Thema an, das viele bewegt: Selbstzweifel. Ihre ehrlichen Texte und mitreißenden Beats treffen genau den Nerv der Zeit und machen den Abend zu einem besonderen Erlebnis für alle Fans. Auch Fans der Harry-Potter-Reihe dürfen sich freuen Harry-Potter-Fans kommen voll auf ihre Kosten. © Warner Television Harry-Potter-Fans können sich ebenfalls nicht beklagen. Am 20. Juli wird "Harry Potter und der Stein der Weisen" um 16 Uhr gezeigt, gefolgt vom zweiten Teil "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" um 21.30 Uhr. Zwei magische Filme, die Groß und Klein in die zauberhafte Welt von Hogwarts entführen und für einen unvergesslichen Sommertag sorgen.

Titelfoto: picture alliance / imageBROKER