23.05.2025 15:57 974 Neben der Carolabrücke: Aufbau der Filmnächte am Elbufer gestartet

Die Aufbauarbeiten an den Dresdner Filmnächten am Elbufer haben begonnen. Nebenan wird noch immer am Abriss der Carolabrücke gewerkelt.

Von Chris Pechmann

Dresden - Der Aufbau der Dresdner Filmnächte am Elbufer hat begonnen! Das sommerliche Kino- und Konzert-Event findet auch 2025 auf gewohntem Gebiet statt - trotz der Abrissarbeiten an der Carolabrücke direkt nebenan. Aufbau der Filmnächte am Elbufer am Freitag: Das Event soll am 19. Juni starten. © Holm Helis "Dieser Woche starteten die Aufbauarbeiten", so eine Sprecherin der Filmnächte-Veranstalter gegenüber TAG24. Details zu Anpassungen des Aufbau-Konzepts wollte man noch nicht nennen und verwies auf die Programmvorstellung kommende Woche. Derweil wurde weiter an der teileingestürzten Carolabrücke gearbeitet. Zuletzt teilte die Stadt mit, dass der Abriss von Zug C fast erledigt sei. Der Abbruch der gesamten Brücke dürfte sich jedoch noch einige Monate hinziehen. Dennoch: die Filmnächte werden voraussichtlich ohne größere Einschränkungen stattfinden. Das Filmprogramm für das Event soll am Dienstag, dem 27. Mai um 16 Uhr auf der Website filmnaechte.de veröffentlicht werden. Die Filmnächte am Elbufer 2025 finden vom 19. Juni bis zum 24. August statt. Neben den alljährlichen Roland Kaiser-Konzerten treten in diesem Jahr auch Künstlerinnen und Künstler wie Ski Aggu, Nina Chuba, Die Fantastischen Vier oder Sido auf.

Titelfoto: Holm Helis