Silbermond bei den Filmnächten: Viele Gefühle und klare (Polit-)Kante

Am Freitag und Samstag traten Silbermond an den Filmnächten in Dresden auf! © Holm Helis

Was ist los? Was ist passiert? Die Bautzner Band Silbermond spielte am Freitag und Sonnabend am Elbufer, letzteres war für sie das 24. Konzert in diesem Sommer. Und die Vorfreude riesig, wie Frontfrau Stefanie Kloß (39) berichtete: "Endlich wieder in der Heimat. Das ist verrückt, surreal. Hier ist ein ganz besonderer Ort."



Die Musiker wollten viel Nähe – es gab nicht nur zahlreiche Ausflüge auf den Steg direkt vor der Bühne. Sängerin Stefanie ließ sich auch per Stagediving zum Dach der Tontechnik tragen, wohin ihr Gitarrist Thomas Stolle (40) mit Bruder Johannes (42, Bass) und Schlagzeuger Andreas Nowak (41) folgten. Dort, inmitten des Publikums, war es wirklich wie Klassentreffen und Heim- und Ankommen mit all den Liedern vom ersten Album 2004 bis zum aktuellen Werk "Auf Auf".

Selbst Edel-Fans wie Kim (24) aus Hameln, Julia (33) aus Ratingen und Jana (27) aus Lörrach, die zusammen schon fast 200 Konzerte von Silbermond gesehen haben, waren hingerissen von dem Abend: "Das war einzigartig, ein unglaubliches Erlebnis", strahlte Erzieherin Kim.

Um ihren Idolen ganz nah zu sein, hatten sie sogar vorm Eingang campiert.