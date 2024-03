Entscheidung steht aus: Hängepartie um die Filmnächte

Dresden - Die Veranstalter fordern eine schnelle Klärung, doch das Ringen um die Zukunft der Filmnächte am Elbufer zieht sich weiter in die Länge. So vertagte der Ausschuss jetzt die Behandlung einer geheimen Ausschreibungs-Vorlage des Rathauses, in der die Verwaltung etwa das Fünffache der bisher gezahlten Gebühr vorsieht. Nun will das Rathaus die Kündigungsfrist verstreichen lassen.