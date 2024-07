Liebesgrüße vom Elbufer: Dresdner Filmnächte bekommen Besuch von Regisseur

Am kommenden Sonntag läuft die Premiere des Films "Liebesbriefe aus Nizza" (Regie: Ivan Calbérac) bei den Dresdner Filmnächten. © Robert Michael/dpa

Denn: Am kommenden Sonntag läuft nicht nur die Premiere des Films "Liebesbriefe aus Nizza" (Regie: Ivan Calbérac) auf der Leinwand am Elbufer.



Der französische Regisseur kommt zur Premierenfeier sogar persönlich nach Dresden.

Aber nicht nur das ...

Anlässlich der Premiere können Besucher am Sonntag am Elbufer selbst Liebesbriefe schreiben: "Es sind mehrere Stehtische aufgestellt, an denen man Briefpapier, Stifte und passende Umschläge erhält", so die Pressesprecherin.