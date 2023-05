Dresden gibt erste Container-Standorte auf: Bleibt alles an Prohlis und Gorbitz hängen?

Der Stadtbezirksrat Loschwitz stimmte gegen die Einrichtung eines Flüchtlingsheims in der Kita Luboldtstraße am Weißen Hirsch. © Ove Landgraf

Nun gibt Dirk Hilberts (51, FDP) Verwaltung nach: Drei geplante Unterkünfte sind vorläufig vom Tisch. Laut TAG24-Informationen sind das die Standorte am Rudolf-Bergander-Ring in Reick, die Forststraße in Weißig und die Pirnaer Landstraße in Leuben.

Grund für die Aufgabe der Pläne sind eigentumsrechtliche und soziale Bedenken der Stadtverwaltung. Als Ersatz für den Bergander-Ring soll vermutlich eine Unterkunft in der Bayerischen Straße in Plauen errichtet werden.

Auch in Loschwitz haben die Gegner der Unterbringung von Flüchtlingen einen Sieg errungen. Hier wurde ein Antrag abgewiesen, der unter anderem zum Ziel hatte, aus der ehemaligen Kita Luboldtstraße eine Unterkunft für Asylbewerber zu machen. Für den Antrag stimmten SPD, Grüne, Linke und FDP. Dagegen votierten CDU, Freie Wähler und AfD.

Die Loschwitzer SPD ist mit der Entscheidung unzufrieden. Stadtbezirksbeirat Henning Heuer (46): "Natürlich ist die Lage kompliziert. Aber es kann nicht sein, dass wir die Probleme auf Prohlis und Gorbitz abwälzen. Alle in der Stadt müssen ihren Beitrag leisten."

Wichtig sei laut Heuer aber auch, dass die EU langfristig die Fluchtursachen bekämpfe, um so den Zuzug einzudämmen.