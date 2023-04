Flüchtlingsunterkünfte im Stadtrat: Container oder Turnhallen?

Dresden - Zum Unmut vieler Räte hatte OB Dirk Hilbert (51, FDP ) wichtige strittige Entscheidungen wie die Stellvertreter-Frage auf die Sitzung am 11. Mai verschoben. Auch über die umstrittenen Container-Dörfer soll dann abgestimmt werden. Doch auch am Donnerstag war das Thema im Stadtrat von Dresden allgegenwärtig.

Dresden droht erneut die Belegung von Turnhallen durch Geflüchtete, so wie bereits im letzten Jahr etwa am Gymnasium Bürgerwiese. © Robert Michael/dpa

Über alle neun Standorte wurde in den jeweiligen Stadtbezirksbeiräten öffentlich teils hitzig diskutiert und am Ende abgestimmt. Ergebnis: Sechs Standorte wurden abgelehnt, nur drei (Altstadt, Blasewitz, Cotta) angenommen, teils mit Auflagen wie verstärkter Polizeipräsenz oder besserer Betreuung.

Die Abstimmungen sind ein wichtiger Stimmungsanzeiger. Bindend sind sie jedoch nicht. Lehnt der Stadtrat die Standorte ab, müssten Messe und Turnhallen mit Asylbewerbern belegt werden, hatte Hilbert bereits angekündigt.

Was das aber genau bedeuten soll, fragte am Donnerstag die SPD kritisch nach. So wollte Stadtrat Vincent Drews (35) wissen, welche Turnhallen konkret betroffen wären und was das für den Schul- und Vereinssport der Stadt bedeuten würde.

Erst nach wiederholter Nachfrage wurde Baubürgermeister Stephan Kühn (43, Grüne) konkret.