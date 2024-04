14.04.2024 10:15 577 1000 Musiker! Riesen-Konzert im Dynamo-Stadion geplant

1000 Musiker und noch mehr begeisterte Gäste in den Blöcken und auf den Tribünen - das verspricht das Konzert The Grand Jam am 6. Juli im Rudolf-Harbig-Stadion.

Von Katrin Koch

Dresden - 1000 Musiker und noch viel mehr begeisterte Gäste in den Blöcken und auf den Tribünen - das verspricht das Konzert "The Grand Jam" am 6. Juli im Rudolf-Harbig-Stadion. Das größte Orchester der Welt rockt dann den heiligen Dynamo-Rasen und jeder kann dabei mitmachen. Sänger Felix Räuber (39, Mitte) und Schlagzeuger Patrik Meyer (r.) sind beim "The Grand Jam" im Harbig-Stadion dabei. © Ove Landgraf Ob Schlagzeuger, Trompeter, Gitarrist oder Sänger, alle Musiker können sich ihren Traum, in einem tosenden Stadion zu spielen, erfüllen. Denn Patrik Meyer (55), Chef der Eintracht Frankfurt Stadion GmbH und begeisterter Schlagzeuger, will eine Mega-Band auf die Beine stellen. Als Initiator von "The Grand Jam" trommelte er 2023 in seinem Stadion 800 Musiker und 11.000 Zuschauer zusammen. Gleiches hat er nun in Dresden vor. Dresden Konzerte Mit Konzert bei Dresdner Filmnächten: Deep Purple in Rock! Musiker können sich unter www.thegrandjam.live mit einem Video bewerben. Sie bekommen dann Noten und Songtexte für 20 Songs zum Üben. Eine Hauptprobe ist für den 4. Juli angesetzt. "Ich bin auf jeden Fall mit dabei, weil mich die Idee des gemeinsamen Musizierens begeistert", so der Dresdner Sänger Felix Räuber (39). Sein "Polarkreis 18"-Superhit "Allein, Allein" steht auch auf der Setlist des Konzerts. Wer im Publikum mitsingen will - Tickets gibt's ab 34 Euro auf der Website des Veranstalters.

Titelfoto: Ove Landgraf