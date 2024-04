Design trifft auf Natur: SKD starten Saison in Schloss Pillnitz

Dresden - Die Winterpause ist vorbei, Park und Schloss Pillnitz öffnen wieder für die Öffentlichkeit. Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) und die Staatliche Schlösserverwaltung (SBG) stellen zum Saisonbeginn vier Ausstellungen vor, die unterschiedlichste historische Zeitpunkte thematisieren und Schnittstellen zwischen Kunst und Natur in den Blick nehmen.

Eindeutig Jugendstil: In einer audiovisuellen Medieninstallation des Künstlers Stefan Ihmig werden verlorengegangene Monumentalmalerei-Werke von Ludwig von Hofmann wieder lebendig. © Eric Münch

Während SBG-Geschäftsführer Christian Striefler (62) in den kommenden Jahren verstärkt mit drei G's (Garten, Geschichte und Gestaltung) operieren will, verweist SKD-Generaldirektorin Marion Ackermann (59) auf die gemeinsame Vernetzungsoffensive: "Wir wollen auf das Feedback der Garten-Besucher reagieren, die sonst nicht unbedingt in die Museen gehen."

Wie könne man sie in die Häuser locken, in denen drängende Fragen zwischen Kunst und Natur behandelt werden?

Thomas Geisler (50), Direktor des in Pillnitz beheimateten Kunstgewerbemuseums, will zeigen, wie es geht: "Die Saisoneröffnung ist für uns wie eine platzende Knospe."

Was steht an?