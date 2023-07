Junge Garde in Frauenhand: LEA und Katie Melua singen in Dresden!

Dresden - Hätte das Wort "Frauenpower" nicht einen so albernen Beigeschmack, könnte man es dennoch benutzen beim Blick auf das anstehende Konzertwochenende in der Jungen Garde in Dresden. Gleich zwei Solo-Künstlerinnen unterschiedlicher Couleur - erst LEA, dann Katie Melua - sorgen mit Gastspielen im Rahmen ihrer jeweiligen Sommertourneen nacheinander für volles Haus.