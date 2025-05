Endlich Frühling in Dresden und Umgebung: Mit diesen Tipps versüßen wir Euch den Samstag

Na, am Wochenende schon was vor? Die Temperaturen klettern über die 20-Grad-Marke. Falls Ihr noch keine Pläne habt, lasst Euch inspirieren - wir haben ein paar spannende Ausflugstipps für Dresden und Umgebung herausgesucht.

Dresden - Von Donnerstag bis Sonntag verwandelt sich der Neustädter Markt am Goldenen Reiter in einen lebendigen Treffpunkt mit Musik, Mitmachaktionen, Fahrgeschäften und kulinarischen Highlights. Der perfekte Ort für einen Stadtbummel mit Frühlingsstimmung oder einfach zum gemeinsamen Genießen unter freiem Himmel. Der Eintritt ist frei. Infos unter: goldener-reiter.com

Dresden - Bummel durch ein buntes Sortiment an Büchern abseits des Mainstreams und komm direkt vor Ort mit den Autorinnen und Autoren ins Gespräch. Von 10 bis 17 Uhr kannst Du am Samstag im Haus an der Kreuzkirche kostenlos nach neuen Schätzen stöbern. Infos unter: dream-dresden.de