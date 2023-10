Hohe Nachfrage, zweiter Termin: Silbermond geben Zusatzkonzert

Dresden - Mit Silbermond ist's ein bisschen so wie mit Roland Kaiser (71) - so oft man kommt, ist man ausverkauft.

Stefanie Kloß (39) mit Silbermond im August im Alten Schlachthof. © Steffen Füssel

Auch der nächste Auftritt der Band um Frontfrau Stefanie Kloß (39) unter dem Motto "Auf Auf - Sommer" am 30. August kommenden Jahres bei den Filmnächten am Elbufer ist längst so gut verkauft, dass es der hohen Nachfrage wegen nun einen Zusatztermin gibt.

Tags darauf, am 31. August, folgt das zweite Konzert.

Tickets gibt es im exklusiven Eventim-Vorverkauf ab Mittwoch, 4. Oktober, 10 Uhr.