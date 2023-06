Sonntag in Dresden: Techno und Tattoos in der Rinne

Dresden - Es wird laut am Sonntag in Dresden. Denn in der Flutrinne steigt ein Techno-Open-Air mit einem Angebot, das auf Wunsch sogar unter die Haut geht.

Marika Rossa (re.) kommt am Sonntag zu "Tanz in der Rinne". © Montage: Holm Helis, PR

Eine Bühne, viele Techno-DJs und jede Menge Platz, um barfuß im Gras zu raven.

"Tanz in der Rinne" nennt sich der Spaß, der am Sonntag in Dresden steigt. Die berühmte Techno-Queen Marika Rossa aus der Ukraine hat sich angekündigt. Mit ihren schnellen Beats sorgt sie schon seit vielen Jahren für volle Tanzflächen und lange Nächte in Europas Techno-Szene.

Neben ihr kommt aber auch DJ Felix Kröcher mal wieder nach Dresden.

Die Party steigt tagsüber, beginnt schon 14 Uhr und endet 22 Uhr. In dieser Zeit spielen sieben Acts. Und neben Musik, kühlen Drinks und Food-Angeboten gibt es noch eine andere Möglichkeit, den Tag unvergesslich zu machen.

Denn die Tattoo-Künstler von inklabs haben ein kleines Pop-up-Tattoostudio auf dem Partygelände aufgebaut, um Euch zu tätowieren. Ein Tattoo kostet nur 50 Euro und ist ohne Termin vor Ort zu haben.

Tickets für den Sonntags-Rave gibt es ab 20 Euro im Vorverkauf. Die Tageskasse ist aber auch geöffnet, Eintritt kostet dann 25 Euro.