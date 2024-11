Dresdner "Krimitotal"-Spielehersteller sammelt Spende für Opfer

Dresden - Mord ist sein Geschäft: "Krimitotal"-Spielehersteller Jörg Meißner (52) feiert in diesem Jahr 20-jähriges Firmenjubiläum.

So kamen 800 Euro für die Opferhilfsorganisation "Weißer Ring" zusammen.

Als Hausherr rundete das Feldschlößchen-Stammhaus auf 1000 Euro auf.

Die Spende soll dazu beitragen, Kriminalitätsopfer in ihrer Not zu unterstützen und ihnen den Weg zurück in ein normales Leben zu erleichtern.